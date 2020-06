Anna Kendrick

Elle a détesté jouer dans «Twilight»

Anna Kendrick garde un mauvais souvenir du tournage de la saga vampirique. Elle avait l’impression d’être prise en otage.

Elle a incarné la lycéenne Jessica Stanley dans le premier volet de la célèbre saga vampirique «Twilight», sorti en 2008, qui a connu un énorme succès dans le monde entier. Cependant, Anna Kendrick ne garde pas un bon souvenir du tournage. Il faut dire que celui-ci s’est déroulé à Portland, la plus grande ville de l’Oregon située au pied du sommet enneigé de Mount Hood, au nord-ouest des États-Unis. «Je me souviens surtout que j’avais froid, je me sentais misérable et mes baskets étaient complètement trempées», confie-t-elle dans «Vanity Fair».