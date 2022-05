Nicolas Waldorf à propos de Loana : «Elle a dit: «Je suis une bimbo, je mourrai en bimbo»

Le coiffeur de l’émission «Incroyables transformations», sur M6, est revenu sur le relooking houleux de Loana, indiquant qu’elle ne voulait tout simplement pas changer.

«Loana, c’est une icône qui a influencé mon enfance et mon adolescence. Alors c’était très important pour moi, un vrai challenge», a confié à Purepeople.com Nicolas Waldorf, coiffeur de l’émission «Incroyables transformations», sur M6. «On a travaillé main dans la main pendant des heures, c’était une journée exceptionnelle où l’on a tous allié nos pouvoirs, bien plus que d’ordinaire, poursuit-il. Quand elle est arrivée, j’en ai eu les larmes aux yeux, son proche a pleuré. Tout le monde était ému.»

Et puis la jeune femme s’est regardée dans le miroir et patatras. «Elle a bloqué: elle a aimé, puis non, puis si, puis non. Elle a quitté le plateau.» Une transformation pour laquelle elle n’était pas prête, estime le professionnel. «Je me suis rendu compte qu’elle n’était pas prête à ça, qu’elle ne voulait pas changer. Elle pensait le faire, mais elle n’avait pas envie de changer au fond.» Le lendemain, quand elle est revenue pour retrouver sa longue chevelure blonde, elle a dit: «Je suis une bimbo, je mourrai en bimbo.»