Donald Trump : «Elle a dit que c’était très sexy d’être violée»

Getty Images via AFP

Donald Trump fait face à des accusations de viols de la part d’une journaliste , Elizabeth Jean Carroll. Les faits se seraient déroulés «il y a environ vingt-sept ans (…) dans le grand magasin de luxe Bergdorf Goodman, sur la Cinquième Avenue, à New York» selon la plainte, qui détaille que l’ancien président des États-Unis l’aurait alors «plaquée et coincée contre la paroi d’une cabine d’essayage avec son épaule», avant de la violer.

Or, vendredi, des parties de la transcription de la déposition de cinq heures et demie faite en octobre par Donald Trump ont été rendues publiques après qu’un juge fédéral a rejeté une demande visant à garder le document scellé. D’autres extraits pourraient être rendus publics prochainement. Dans ceux-ci, l’ancien président nie avoir agressé sexuellement la journaliste, tout en se référant à elle à plusieurs reprises par des termes désobligeants et en menaçant de contre-attaquer.