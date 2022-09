Commission nationale de prévention de la torture: Elle a dû allaiter menottée avant d’être expulsée du pays 

Le déploiement policier pour renvoyer une famille a été analysé par la commission contre la torture. Getty Images/iStockphoto

«Globalement professionnel et respectueux.» Le premier constat de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) est positif mais laisse vite place aux reproches. Cet organisme indépendant a suivi une trentaine d’expulsions du pays par voie aérienne sous la contrainte entre avril et décembre 2021 et vient de publier son bilan.

Parmi les cas dénoncés, celui d’une famille de quatre personnes devant être expulsée depuis Genève. La femme, enceinte de quatre mois, a été menottée sous les yeux de ses enfants. «Elle a dû allaiter avec les menottes, qui ne lui ont pas non plus été retirées pendant l’examen pratiqué par le médecin», raconte la CNPT, qui juge la pratique «dégradante et inhumaine».

Elle reproche aussi le dispositif massif mis sur place par la police genevoise. Pas moins de 45 policiers étaient présents. «Une intervention aussi massive peut avoir des conséquences traumatisantes pour les enfants», dit la commission.

«La police a justifié sa manière de procéder par les menaces du père qui avait signalé sa volonté de résister au renvoi et de s’en prendre à ses enfants s’il était mis à exécution. La police craignait que la famille se défenestre du quatrième étage, ce qui nécessitait l’intervention des pompiers avec des matelas», note encore la CNPT.

Une «fausse impression» de nombre

Un comité d’experts mandaté par le Département fédéral de justice et police a répondu aux critiques. Il constate que «la commission a analysé certains renvois sous divers angles et que, par conséquent, les cas en question sont évoqués à plusieurs reprises, ce qui donne une fausse impression d’accumulation de renvois problématiques». De plus, «les personnes concernées ont eu la possibilité de quitter librement le territoire en bénéficiant, dans la mesure où la loi le permet, d’une aide au retour».

Concernant la femme enceinte, les experts rappellent que «les femmes enceintes ne sont généralement pas entravées lors des renvois» et que les menottes ne sont utilisées que pour empêcher des actes de violence ou d’automutilation. Ils refusent donc «toute interdiction générale» d’y procéder.