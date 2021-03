Leony : Elle a été inspirée par un mégatube

Si le hit «Faded Love» de Leony vous rappelle quelque chose, c’est normal.

Avec «Faded Love», troisième single le plus shazamé en Suisse le 17 mars 2021, l’artiste connaît le succès sans être accompagnée par une star des platines. Leonie Burger, de son vrai nom, a sorti en solo cette chanson inspirée par le plus grand et seul tube du groupe moldave O-Zone, publié en 2002. «J’étais en studio avec mon producteur. On écoutait des titres du passé. On est tombés sur «Dragostea Din Tei». On a joué nos accords dessus et j’ai écrit un texte. Heureusement, on a obtenu les droits par la suite», a-t-elle raconté à 24vest.de.