Laufey, découverte sur TikTok, est attendue au Montreux Jazz

Si Laufey a fait parler d’elle en 2015 en devenant, à 15 ans, la plus jeune candidate de «The Voice Iceland», où elle atteint les demi-finales, c’est cinq ans plus tard, durant la pandémie, qu’elle a explosée à l’international grâce à TikTok. Son single «Street By Street», devenu viral, est parvenu jusqu’aux oreilles de Billie Eilish, V de BTS et Willow Smith, qui l’ont relayé à leur tour. La carrière internationale de la chanteuse et multi-instrumentiste islandaise d’origine chinoise de 24 ans, que l’on verra le 11 juillet 2023 au Lisztomania, était lancée.