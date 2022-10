Christina Milian a relevé un sacré défi

Christina Milian : Elle a eu une grosse pression pour son nouveau rôle

Le fait de remplacer Naya dans la série a été une épreuve particulièrement difficile pour Christina. «Je reconnais avoir beaucoup prié et avoir versé quelques larmes, confie-t-elle dans «Télé Star». Mais avoir la bénédiction de sa famille a été très important pour moi. J’étais l’une de ses fans et j’ai tenu à relever ce défi.» Durant le tournage, la comédienne de 41 ans a ressenti beaucoup de pression. «C’était presque comme un adultère. Il y avait aussi un sentiment de deuil. Ça a donc pris un peu de temps pour que tout le monde se sente à l’aise», se souvient-elle. Selon le chanteur Ne-Yo, qui joue Sage Odom dans la fiction, personne ne peut remplacer Naya Rivera. «Son esprit vit dans nos mémoires et dans chaque partie de ce que cette série est, et sera. Christina Milian a une grosse responsabilité et elle le sait, ce qui témoigne de son respect en tant que personne et en tant qu’artiste», avait-il déclaré sur Twitter.