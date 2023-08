Riley Keough a failli envoyer Andrew Garfield à l’hôpital à cause de… cacahouètes. Les faits remontent à 2018, sur le tournage du film «Under the Silver Lake». «C’était très stressant. J’étais dans la caravane du maquillage et je mangeais une barre de céréales ou quelque chose comme ça, et j’étais sur le point de tourner une scène où je devais embrasser Andrew. La maquilleuse m’a demandé s’il y avait des cacahouètes là-dedans. Et j’ai répondu: «Je crois. Je ne sais pas.» Elle s’est enfuie et est allée chercher un producteur», s’est souvenue, dans une interview vidéo avec «Vanity Fair» celle qui a perdu sa mère, Lisa Marie Presley, en janvier 2023.