Sadie a failli ne pas jouer dans Stranger Things

Sadie Sink : Elle a failli ne jamais jouer dans «Stranger Things»

Difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Sadie Sink incarner Max Mayfield dans «Stranger Things», dont Netflix va sortir une série dérivée. Pourtant c’est bien ce qui a failli se passer. C’est à l’âge de 14 ans que l’actrice a passé son audition pour jouer cette ado pas comme les autres. Malheureusement pour elle, les personnes responsables du casting lui ont fait savoir qu’elle était «trop vieille» pour ce rôle, a-t-elle expliqué dans Deadline. Face à ce refus, l’Américaine n’a pas baissé les bras pour autant. «Je les ai suppliés de me donner plus de scènes à jouer pour que je puisse leur montrer quelque chose de nouveau», a-t-elle raconté. Et sa détermination a fini par payer. Devenue l’une des protagonistes principales depuis la saison 2 de «Stranger Things», les fans du feuilleton l’adorent.