Inès Reg : Elle a failli passer à côté de l’homme de sa vie

L’humoriste Inès Reg a longtemps refusé de sortir avec celui qui allait devenir son mari, uniquement à cause de son prénom!

Mariés depuis septembre 2018, Kevin et Inès viennent de sortir leur premier film, «Je te veux moi non plus».

«C’est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie, Kevin?» Sa phrase culte dans une vidéo sur Instagram, en 2019, l’a rendue célèbre du jour au lendemain. Pourtant, le prénom de celui qui est devenu son mari en 2018 a été un véritable problème pour Inès Reg. Quand elle a rencontré Kevin Debonne, il y a six ans, elle a longtemps refusé de sortir avec lui rien qu’à cause de cela. «Je m’en veux aujourd’hui, je m’en veux d’avoir été cette nana-là, mais effectivement, je disais cette phrase horrible: «Moi, jamais de la vie je peux me mettre avec un mec qui s’appelle Kevin, impossible», a-t-elle avoué dans «C à vous», sur France 5, mardi 23 mars 2021.