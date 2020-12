Quand la Parisienne de 25 ans et sa collègue sont entrées dans sa chambre, la situation a aussitôt dégénéré. «Il est allongé dans le lit et il nous regarde, il enjambe la barrière du lit et il nous dit qu’il nous veut, a raconté Inès. Je commence à paniquer, je crie à mon aide-soignante de courir, on va de l’autre côté du service en soins intensifs, mais les portes sont vitrées et c’est sécurisé donc il faut attendre que le service reçoive l’alerte et qu’il ouvre. Donc on est comme des folles parce qu’on le voit arriver tout nu, il pisse dans le couloir, il nous crie qu’il nous veut dans son lit, qu’il va nous prendre. Je suis en panique totale!»