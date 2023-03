Doja Cat a fait réduire la taille de sa poitrine

Après Blac Chyna , c’est au tour de Doja Cat d’avoir eu recours à une liposuccion et à une réduction mammaire. Le lundi 20 mars 2023, la rappeuse a révélé sur Twitter qu’elle avait récemment subi ces interventions chirurgicales et qu’elle était en pleine convalescence. «J’ai subi une liposuccion, donc mes cuisses me font très mal si je bouge trop, mais je guéris très vite», a-t-elle confié à ses fans.

L’Américaine de 27 ans, aux looks extravagants, a également précisé que le volume de sa poitrine avait été réduit à la taille 70 C (ndlr: selon les normes européennes). «J’aimerais pouvoir sucer mes propres seins tellement ils sont beaux maintenant», a-t-elle plaisanté. L’interprète de «Get Into It» pense qu’il lui faudra environ trois mois avant de revenir en forme. Mais celle qui a assumé son crâne et ses sourcils rasés est déjà ravie des résultats qu’elle a constatés.