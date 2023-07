Cardi B a dépensé une sacrée fortune pour ses deux enfants

Si Cardi B est issue d’une famille modeste, elle tient à ce que ses enfants, eux, ne manquent de rien. La maman de Kulture, 5 ans, et de Wave, bientôt 2 ans, nés de son union avec le rappeur Offset, n’a donc pas hésité à faire plaisir à ses bambins en leur achetant un ensemble de jeux d’extérieur qu’elle a montré à ses fans dans une vidéo sur Instagram. «Il est énorme. Ça a l’air fou. Et j’ai dépensé 20’000 dollars pour ça, a confié la rappeuse américaine de 30 ans au «New York Times».

Et la star, qui promet de sortir un nouvel album bientôt, de justifier cette petite folie qui a trouvé sa place dans le jardin de sa propriété située à Atlanta, en Géorgie: «Dépenser trop pour vos enfants ne signifie pas que vous êtes un bon parent, mais cela vous fait vous sentir bien. Cela vous donne l’impression de vivre votre rêve d’enfant. C’est pour cela que je travaille dur, pour mes gosses». Fière de sa réussite professionnelle, l’ancienne stripteaseuse devenue multimillionnaire a ajouté qu’elle avait aussi investi dans l’immobilier en achetant une maison pour sa mère et deux autres pour elle et son mari, qui l’a récemment contrariée.