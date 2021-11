Jazz, de la JLC Family, a fauté, il y a longtemps

Jazz de la «JLC Family» : Elle a fauté, il y a longtemps

La starlette Jazz Correia, de la «JLC Family» sur TFX, a avoué avoir trompé son mari.

Jazz n’a rien à cacher et racontera tout, bientôt.

À quelques semaines d’accoucher de son 3e enfant, la maman de Chelsea, 4 ans, et de Cayden, 2 ans, a mis les choses au point concernant le bruit qui court sur la Toile, selon lequel elle aurait eu une relation extraconjugale. C’est lors d’un échange avec un fan sur Instagram que Jazz, 29 ans, s’est, contre toute attente, confiée simplement. À la question piquante de savoir si Laurent Correia lui avait pardonné son infidélité, elle a répondu: «Mon mari connaît la vérité donc oui. Et sachez que je vais vous dire une chose, on parle d’une histoire qui remonte à plusieurs années en arrière.»