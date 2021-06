«Bonnie and Clyde» à 14 et 12 ans : «Elle a le revolver et la kalachnikov. Ça tire, bon sang! Ça tire encore»

Deux ados ayant fui leur foyer se sont introduits par effraction dans une maison, ont pris plusieurs armes et ont échangé des tirs pendant plus de 30 minutes avec les forces de l’ordre, mardi dernier en Floride.

La police du comté de Volusia (Floride) s’est livrée à un face-à-face glaçant avec deux adolescents de 14 et 12 ans, mardi soir devant une maison d’Enterprise. Tout a commencé quand un foyer d’accueil a signalé la disparition de deux de ses protégés: Nicole Jackson, 14 ans, et Travis O’Brien, 12 ans. Des officiers étaient en train de mener des recherches dans la région quand un homme a alerté les autorités après avoir entendu un bruit de verre brisé dans une propriété voisine.

Une fois arrivés sur les lieux, les policiers ont repéré deux personnes à l’intérieur. Contacté par téléphone, le propriétaire a expliqué qu’il était en déplacement, ajoutant qu’il y avait plusieurs armes chez lui. Comme les autorités le craignaient, les deux adolescents ont trouvé ces fameuses armes, notamment un revolver, un fusil et une kalachnikov. Encerclés par la police, Nicole et Travis ont tiré plusieurs rafales en l’espace de 30 minutes, comme le montrent d’impressionnantes images tirées de la bodycam d’un officier.

La jeune fille touchée à la poitrine, son acolyte se rend

«Ils ont essuyé des tirs, beaucoup, beaucoup de tirs, jusqu’à ce qu’ils n’aient d’autre choix que de répliquer», a indiqué lors d’une conférence de presse le shérif Mike Chitwood. Les deux ados ont continué d’échanger des tirs avec les forces de l’ordre, qui étaient en train de s’approcher d’eux. Armée de la kalachnikov, Nicole semblait déterminée à résister jusqu’au bout. «Elle a le revolver et la kalachnikov. Ça tire, bon sang! Ça tire encore», a crié un policier. Les forces de l’ordre ont fini par ouvrir le feu sur la jeune fille, la blessant à la poitrine. Son acolyte s’est immédiatement rendu, sortant de la maison les mains en l’air.

Aucun policier n’a été blessé lors de cette intervention. Les deux terreurs, que le shérif a qualifiées de «jeunes Bonnie and Clyde», devraient être mises en examen pour tentative de meurtre au premier degré sur les forces de l’ordre et cambriolage armé. Le propriétaire de la maison pense que les deux adolescents se sont introduits chez lui parce qu’une étoile de shérif pendait d’une de ses fenêtres. Il ajoute que ses filles et lui-même sont traumatisés par cet incident, même s’ils ne se trouvaient pas à la maison au moment du drame.