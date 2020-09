Deux mois après le décès tragique de Naya Rivera, on en sait plus sur les circonstances du drame. Le 8 juillet dernier, l’actrice principalement connue pour son rôle dans la série «Glee» disparaissait dans le lac Piru (Californie) lors d’une sortie en bateau avec son fils Josey, 4 ans. Un employé du centre de location de bateaux avait retrouvé l’enfant seul dans l’embarcation, et il avait fallu cinq jours pour retrouver le corps de la jeune femme de 33 ans.

Le rapport d’enquête publié vendredi par les autorités du comté de Ventura s’appuie notamment sur le témoignage du petit Josey, écrit CNN. On y apprend que Naya Rivera et son fils ont compté jusqu’à trois avant de sauter dans l’eau pour nager un moment. Peu après, l’actrice a demandé à son enfant de remonter à bord. «Elle l’a aidé à monter sur le bateau et ensuite il a entendu sa mère crier au secours, et elle a levé un bras en l’air. Ensuite, elle a disparu dans l’eau», indique le rapport.