États-Unis : Elle a mis en scène sa propre mort, puis la police a ouvert un placard…

Pour s’éviter une peine de prison, une mère de famille accusée de fraude à l’assurance s’est faite passer pour morte, avec la complicité de son mari et de son fils. Son plan a lamentablement échoué.

De vastes opérations de recherche ont été menées dans la région, à grand renfort de drones, de chiens et d’experts en tous genres. Une centaine de bénévoles a par ailleurs participé aux battues. Or, deux jours après la prétendue disparition de la femme de 44 ans, la police d’État l’a retrouvée saine et sauve… cachée dans un placard chez elle, à Beaver.

Ses affaires disséminées un peu partout

L’Américaine et son époux ont été arrêtés et mis en examen pour conspiration et obstruction à la justice. Quelques semaines plus tard, la quadragénaire a écopé de 3 ans et demi de prison pour arnaque à l’assurance. Mercredi, après avoir plaidé coupable, Julie a été condamnée à 12 mois d’emprisonnement supplémentaires pour sa mise en scène foireuse. Son mari, qui a aussi plaidé coupable, risque jusqu’à 5 ans de prison. Il connaîtra sa peine le 5 avril.