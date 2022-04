Lea Michele a montré son vagin à son collègue

Lea Michele : Elle a montré son vagin à son collègue

Plus jeune, Lea Michele a dévoilé ses parties intimes à Jonathan Groff, avec lequel elle jouait dans une comédie musicale évoquant l’éveil des sens.

Durant les répétitions, une grande complicité s’était créée entre eux. «Jonathan et moi étions devenus vraiment proches. À un point tel que je lui ai carrément montré mon vagin», a révélé l’Américaine de 35 ans dans le documentaire «Spring Awakening: Those You’ve Known», consacré aux 15 ans de la comédie musicale et qui sera diffusé le 3 mai 2022 sur HBO max. Quelle mouche avait donc piqué Lea pour qu’elle se conduise de la sorte? «Jonathan m’avait dit qu’il n’avait encore jamais vu le sexe d’une femme. Il m’a demandé s’il pouvait voir le mien. Je lui ai répondu: «Bien sûr!» J’ai pris une lampe de bureau et je le lui ai montré. C’est vous dire à quel point nous étions proches», a-t-elle expliqué. Cependant, cette leçon d’anatomie intime n’a pas été réciproque. «Je n’ai jamais vu Jonathan nu. Je n’ai jamais vu son pénis», a ajouté l’ex du regretté Cory Monteith.