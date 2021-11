make-up – Elle a pensé sa ligne de cosmétiques en fonction de son acné

Rosie Huntington-Whiteley souffre d’acné et a créé une ligne de produits adaptés et non comédogènes.

«Je pense que la plupart des jeunes femmes se sentent obligées d'avoir un certain look, quel que soit leur métier». Même si elle a été mannequin pour Victoria’s Secret, a défilé pour de grandes maisons de mode et a lancé sa propre marque de produits de beauté cette année, Rosie Huntington-Whiteley n’en a pas moins un complexe: son acné.

Pas de régime

«Avec ma peau, ce n'est pas que je fais quelque chose de mal», explique-t--elle au magazine «Glamour». «Il ne s'agit pas de supprimer tel ou tel élément de mon alimentation, de me laver le visage ou d'utiliser les bons produits. Je pense que toutes ces choses peuvent aider, mais ce n’est pas le seul élément. Franchement, je ne vais pas décider de supprimer le sucre pour le reste de ma vie; ce n'est pas viable. Je pense que certaines personnes ont juste des éruptions cutanées puis retrouvent une peau parfaite. C’est le cas pour moi, c’est mon type de peau. La meilleure chose que je puisse faire est d’utiliser les bons produits, en faisant des recherches et en écoutant des experts. Mais aussi en acceptant que cela fait partie de moi, sans me sentir mal à l'aise.»

C’est pourquoi tous les produits de sa ligne de maquillage et de soins de la peau, Rose Inc, soient non comédogènes. Elle avoue avoir des préférences pour le nettoyant de son label, qui convient aux peaux acnéiques. Concernant les anti-cernes, la mannequin a fait en sorte que le sien ne soit ni matte ni brillant pour camoufler les boutons. «Il a un fini lumineux, très proche de la peau naturelle, mais il a aussi une couverture incroyable». Il convient parfaitement avec ou sans fond de teint. «Vous pouvez l'étirer, en appliquant quelques points sur votre visage, et c'est tout ce dont vous aurez besoin.»

La peau évolue constamment

Enceinte de son deuxième enfant, elle raconte que sa peau était parfaite durant sa première grossesse, mais que la qualité de sa peau a empiré après l’accouchement. «Et maintenant, avec cette deuxième grossesse, ce n'est vraiment pas génial. Il sera donc intéressant de voir comment cela évoluera une fois que j'aurai accouché.»