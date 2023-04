Nabilla a peur pour la sécurité de son fils

Nabilla Vergara vit actuellement une situation à la fois étrange et inquiétante. Mardi 18 avril 2023, l’influenceuse installée à Dubaï a raconté sur Snapchat que quelqu’un cherchait à entrer en contact avec son garçon âgé de 3 ans, quand il était en classe. «Il m’est arrivé un truc bizarre aujourd’hui. L’école de mon fils m’a appelée pour me dire qu’une personne envoyait des mails pour savoir si Milann était là, quels étaient les horaires de l’établissement et voulait mon contact pour me voir. Elle ne voulait pas me déranger à la base, mais ça fait dix fois que cette personne contacte l’école», a raconté la Franco-Suisse de 31 ans. Nabilla a ensuite expliqué que cette maternelle avait porté plainte et fourni tous les éléments et les mails à la police pour retracer l’adresse IP, afin de connaître l’identité du harceleur.