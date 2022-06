Hilary Swank a ramené un chien à sa propriétaire

Hilary Swank : Elle a ramené un chien perdu à sa propriétaire

L’actrice américaine Hilary Swank a fait le bonheur d’une femme qui avait égaré son fidèle compagnon.

Chelsea Blackwell se souviendra longtemps de sa rencontre avec Hilary Swank, qui a été honorée au Festival de Locarno. Après avoir égaré son chien, Blue, âgé de 15 ans, lundi 6 juin 2022, dans un quartier de la ville d’Albany au nord de New York, cette femme s’est empressée de partir à sa recherche. Elle a alors aperçu aux alentours des voitures de police à l’arrêt, avec des gens et des caméras. «J’ai pensé qu’on avait tiré sur quelqu’un», a-t-elle confié au «Times Union». En réalité, il s’agissait du tournage d’un film. «J’ai demandé à ces personnes si quelqu’un avait vu un petit chien brun et on m’a dit: "Oui, nous allons l’appeler".»