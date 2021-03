«U n homme que je connais m’a contacté et m ’ a demandé de venir à Londres , explique au magazine Natalija Scekic. Comme il m ’ avait déjà donné du travail , je croyais que c’était pour une affaire professionnelle. Cependant, au fur et à mesure que la conversation progressait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie .» C’est là qu’elle a commencé à se méfier de la manigance.

«J’étais certaine que c’était une blague mais il était très sérieux. Je me suis sentie humiliée et j’ai aussitôt refusé»

Et d’expliquer à la revue qu’elle devait séduire le joueur de tennis et filmer le tout pour de l’argent ainsi qu’un voyage à la destination de son choix. « J ’ étais certain e que c ’ était une blague mais il était très sérieux. Je me suis sentie humiliée et j ’ ai aussitôt refusé » , a ajouté Natalija Scekic , qui affirme que si elle n’avait pas été dans un endroit public, elle aurait renversé son verre d’eau sur la tête d u goujat qui lui a vait fait cette offre.