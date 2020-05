KT Gorique

Elle a réuni des rappeuses de la planète entière

La rappeuse de Martigny s’est lancé un pari un peu fou: réaliser un morceau avec des artistes venant d’un peu partout autour du globe. Le résultat est impressionnant.

Sacré tour de force réalisé par KT Gorique. La rappeuse de Martigny (VS) a rassemblé sur le titre «Cypher» pas moins de 19 rappeuses qui sont disséminées un peu partout autour du globe. On retrouve ainsi, par exemple, Flash Marley au Togo, Starrlight aux Pays-Bas, Miss C-Line à Bâle, Lau Rinha à Marseille (F), Lillian Blanche aux États-Unis (qui rappe en allemand et en anglais), Nash en Côte d’Ivoire, Ebene en Mauritanie, Sima Noon en Israël, Furia au Pays basque ou encore Lindsay à La Martinique.