Cara Delevingne a songé à passer sous le bistouri 

Getty Images via AFP

On peut être une des mannequins les plus demandées de la planète et avoir des problèmes d’estime de soi à cause de son physique. Ainsi qu’elle l’a raconté sur le podcast «Make It Reign with Josh Smith» sur Apple Music, Cara Delevingne a songé il y a quelques années à faire de la chirurgie esthétique pour retoucher des parties de son corps, dont sa poitrine et son nez.

«Ces soucis viennent d’une profonde insécurité», a analysé la Britannique de 28 ans qui a défilé en lingerie pour des marques telles que Victoria’s Secret. Selon elle, elle songe «depuis l’enfance pratiquement» à refaire sa poitrine: «Je voulais absolument faire quelque chose pour mes seins qui sont qui ne sont pas symétriques.» Malgré cette envie, elle n’est jamais passée à l’acte. «Je me rapprochais de l’idée (ndlr: de passer sur le billard) et à un certain moment je me suis dit que si je le faisais, je ne pourrais jamais en parler honnêtement. Ça aurait été un problème. Je pense que les jeunes femmes ou les jeunes hommes ont besoin de savoir que certaines choses ne peuvent pas être obtenues naturellement. Ce qui me rend encore plus triste, c’est que les gens ne parviennent pas à en parler ouvertement», a estimé le top.