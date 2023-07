Lou Llobell (Foundation) a souffert du syndrome de l’imposteur

Dans cette deuxième saison, disponible depuis le 14 juillet 2023 sur Apple TV+, le déclin de l’Empire galactique et de ses empereurs clonés s’intensifie. L’actrice hispano-zimbabwéenne de 28 ans Lou Llobell campe la protégée du mathématicien Hari Seldon qui cherche à renverser l’ordre établi.

La première semaine du tournage, j’ai souffert du syndrome de l’imposteur. Mais quand des gens qui ont bossé avec des acteurs incroyables et sur des projets d’envergure croient en vous, vous vous sentez hypermotivée. Le soutien de David Goyer (ndlr: le cocréateur de la série) m’a aidée à relever ce défi. J’ai carburé à l’adrénaline et me suis habituée à ce que mon lieu de travail soit un vaisseau spatial (rires).