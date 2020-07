Rolle (VD)

Elle a terminé sa course en contrebas du talus

Une conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute A1, samedi en début d’après-midi.

Et la police d’expliquer: «Une dame âgée d’une cinquantaine d’années circulait en direction de Genève. Pour des raisons encore indéterminées, elle a perdu la maîtrise de son véhicule. Elle s’est déportée sur la droite et elle a traversé la bande d’arrêt d’urgence. Puis, elle a percuté la glissière et terminé sa course en contrebas du talus. La conductrice, qui voyageait avec sa fille, a été légèrement blessée.» Il n’a pas été nécessaire de fermer des voies de circulation pour les besoins de l’intervention.