Son fils fait du placement de produit : «Elle a touché le fond»: la vidéo de Manon Marsault fait polémique

On voit le petit bonhomme avec d'énormes rangers noires au pied. «Ça faisait combien de temps que tu voulais des bottes, des rangers?», interroge sa mère. «Depuis six ans», rétorque l'enfant qui n'en a que quatre…

«Pauvre enfant», «J’ai énormément de peine pour lui», «La protection de l’enfance vous êtes où?»... Beaucoup ont dénoncé la démarche de la mère. Une vidéo qui va encore donner du grain à moudre à Booba qui cherche par tous les moyens à faire tomber la sphère des influenceurs qu'il accuse d'escroquerie et qu'il appelle les «influvoleurs».

Fin juillet, il a déposé deux plaintes contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée mettant notamment en cause Shauna Events, une des agences d'«influenceurs» les plus importantes en France, dirigée par Magali Berdah.