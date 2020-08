il y a 55min

Humanitaires tués au Niger «Elle a toujours eu le souci de protéger les autres»

La Française Myriam Dessaivre, 26 ans, est l’une des huit victimes de l’attentat terroriste survenu le 9 août au Niger. Sa mère et son frère témoignent.

de joc

Myriam était arrivée au Niger à la mi-juillet. Facebook

«Myriam venait d’avoir 26 ans. Elle était adorable, spontanée, rayonnante de gaieté, pacifiste à 400%. On ne lui connaissait pas d’ennemis.» Lors de la cérémonie nationale d’hommage aux victimes françaises de l’attentat au Niger, Simon Dessaivre a prononcé un discours poignant en souvenir de sa sœur. Le 9 août, six Français actifs dans l’humanitaire et deux Nigériens étaient abattus par un groupe de terroristes alors qu’ils visitaient la réserve des girafes de Kouré (sud-ouest).

Myriam ambitionnait de lutter contre les conflits politiques et armés. Elle se rêvait diplomate. «Je trouvais cela osé et un peu trop ambitieux, mais réflexion faite, elle y serait sûrement parvenue au fil du temps», explique sa maman au «Parisien». Avant cela, la jeune femme envisageait de faire partie de Promédiation, ONG «spécialisée dans la prévention et la gestion des conflits, principalement en Afrique», poursuit-elle.

Passionnée de l’Afrique noire

La résolution des conflits coulait dans les veines de Myriam depuis son plus jeune âge. «Elle ne supportait pas que l’on se fâche et tenait à ce que l’on se réconcilie très vite», raconte son frère. Sa maman abonde: «Sur les photos, c’est toujours Myriam qui enlace les épaules des personnes qui l’entourent. Elle a toujours eu le souci de protéger les autres, de créer des liens avec eux. C’était en elle.»

Après des missions en Tunisie puis au Tchad pour l’ONG Acted, Myriam était arrivée au Niger mi-juillet. Passionnée de l’Afrique noire «pour le niveau de difficulté des enjeux humanitaires et géopolitiques que l’on rencontre sur place», la jeune femme était dans son élément. Après avoir observé une quatorzaine dans un hôtel, Myriam s’était attelée à la tâche, à savoir développer de nouveaux projets humanitaires adaptés aux besoins locaux.

Je n’en veux à personne Michèle, la maman de Myriam