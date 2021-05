Genève - «Elle a traité ces femmes comme des machines à sous»

Quatre ans de prison ferme, 90 jours-amendes avec sursis, 15’000 francs de tort moral au bénéfice de la victime et l’expulsion du pays pour une durée de 10 ans. C’est ce dont a écopé mercredi L., reconnue coupable de traite d’êtres humains, encouragement à la prostitution et incitation au séjour illégal, suivant ainsi largement le réquisitoire du Ministère public. Le Tribunal pénal a qualifié la faute de la proxénète chinoise de lourde. Les juges ont rappelé que cette femme, quand bien même il n’a pas été prouvé qu’elle y avait participé, avait bénéficié de l’arrivée en Europe, via un réseau de passeurs, de compatriotes seules, endettées, sans papiers et sans argent. «Elle a traité ces femmes comme des machines à sous», a insisté la présidente.

Les juges ont justifié leur verdict par «un puissant faisceau d’indices convergents» que «corroborent un grand nombre d’éléments objectifs». Les investigations ont porté sur un certain nombre de numéros de téléphone en lien avec des annonces érotiques ou bornant des lieux de rencontre entre une victime et la proxénète. Les enquêteurs ont également découvert des photos de la prévenue dans les natels des victimes, des agendas au contenu accablant au domicile de la prévenue. Ces éléments, ainsi que les témoignages des victimes, jugés crédibles et pour la plupart concordants ont permis à la cour de se forger son opinion. L. a été acquittée du chef de traite d’être humain concernant une des victimes qui avait affirmé lors de son audition être venue en Europe pour se prostituer dans le but de gagner beaucoup d’argent. Les dires de la condamnée ont pour leur part été qualifiés de «variables et contradictoires». Sa «théorie du complot est invraisemblable» et n’a pu être vérifiée lors des investigations.