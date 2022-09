Elizabeth II: la communauté britannique de Suisse pleure la reine

Décès d’Elizabeth II : «Elle a travaillé pour ses sujets jusqu’à la fin, avec gentillesse, grâce et dignité»

Les expatriés britanniques en Suisse sont sous le choc et pleurent Elizabeth II, qui a marqué leur existence.

«C’est une très, très triste nouvelle, réagit Xanthe, 45 ans, qui tient un commerce dans le canton de Vaud. Elle a été reine durant toute ma vie. Et durant toute la vie de mes parents aussi, du reste. Aucune autre personnalité publique n’a autant donné qu’elle à son peuple. Elle a travaillé pour ses sujets jusqu’à la fin et elle l’a fait avec grâce, gentillesse et dignité. Je suis en larmes. C’est difficile de ne pas l’être. Mais je suis reconnaissante d’avoir eu une grande reine au cours de mon existence.»