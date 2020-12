Carolesdaughter : Elle a trouvé refuge dans la musique

La chanteuse carolesdaughter cartonne avec «Violent», titre qu’elle a écrit dans une période compliquée de sa vie.

La jeune artiste californienne carolesdaughter était jusqu’il y a peu inconnue du grand public. Rien d’étonnant à cela, «Violent» fait partie des premiers singles que Thea Taylor, de son vrai nom, a dévoilés courant 2020. Cette chanson electro-pop, qui pointait le 22 décembre 2020 à la deuxième place des titres les plus viraux dans le monde sur Spotify, l’Américaine de 18 ans l’a écrite alors qu’elle se trouvait en pleine souffrance sentimentale. «J’étais dans une relation toxique. J’en avais juste marre. Si elle a du succès, c’est que je suppose que les gens s’y reconnaissent», a-t-elle expliqué sans livrer plus de détails.

Il faut dire que carolesdaughter est plutôt secrète sur qui elle est et sur son parcours. Tout au plus admet-elle dans sa biographie avoir déjà été en cure de désintoxication plusieurs fois et que la musique a été son refuge lorsqu’elle s’est trouvée en échec scolaire. Quant à son look «punk-hardcore-­goth», elle l’a hérité de «sa jeunesse turbulente».