France : Elle a tué son bourreau par derrière, la légitime défense impossible

La quadragénaire qui a mis une balle dans la nuque de celui qui l’a violentée et prostituée durant des années a raconté à la barre son «enfer extrême».

Pendant plus de deux heures, Valérie B. a raconté son «enfer extrême», régulièrement secouée de sanglots, devant la Cour d’assises de Saône-et-Loire, dans le centre de la France.

Cette femme à l’allure frêle, souvent présentée comme la «nouvelle Jacqueline Sauvage», une sexagénaire condamnée en 2014 pour avoir tué son mari après des décennies de violences conjugales mais graciée en 2016, a fait le récit d’une vie sous emprise marquée par la violence et la peur.

«La prochaine fois, je te louperai pas»

«Il trouvait toujours quelque chose... Au départ, c’était des claques, puis c’est devenu des coups de pied, des coups de poing et il m’étranglait. Au fil du temps, il y a eu des menaces avec l’arme», le pistolet dont elle finira par faire usage contre lui.

«Il me la mettait sur ma tête et me disait: la prochaine fois, je te louperai pas», continue l’accusée dans des hoquets de larmes, se souvenant que, «surtout, il ne faut pas, il ne faut pas crier parce que, sinon, c’est encore pire».