Juliette Armanet a vécu son pire cauchemar sur scène

Alors qu’elle avait donné rendez-vous à son public pour la première fois au sein de l'Accor Arena à Paris vendredi 17 mars 2023 , Juliette Armani a vécu une sacrée déconvenue. Le show de la chanteuse, retransmis en direct sur Canal +, a dû être interrompu. La raison? Vers les 22h30, une alarme a retentit dans la salle après 1h45 de concert. «En raison d’un incident, veuillez évacuer les locaux en utilisant les sorties de secours les plus proches», on pu entendre des hauts parleurs les 15’000 spectateurs. Angoissés, ceux-ci ont quitté précipitamment la salle, provoquant un mouvement de foule. «Le concert de Juliette Armanet à Bercy interrompu à cause d'un incident. On évacue. J'ai jamais vu ça. C'est flippant», a tweeté la youtubeuse Léa Camilleri. Mais, contre toute attente, après quelques instants, le spectacle a pu reprendre et les gens sont revenus. Il s’agissait en fait d’une erreur technique. Plusieurs têtes de détection incendie s’étaient déclenchées entrainant avec elles le message d'évacuation de la salle.