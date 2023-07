Léna Guillou a vécu un enfer à cause d’Adil Rami

Mercredi 19 juillet 2023, le Français de 37 ans a annoncé dans une story Instagram qu’il était à nouveau célibataire. «Je suis seul et heureux. Je suis entre mes entraînements, amis, famille et projets», a-t-il déclaré. Quelques heures plus tard, l’ex-candidate des «Marseillais» a confirmé leur rupture à ses fans dans une story Instagram, en taclant son ex au passage. «J’ai quitté Adil il y a maintenant une semaine. J’ai mis un peu de temps à vous l’annoncer, car j’ai vécu une relation que je ne souhaite à aucune femme. J’ai décidé enfin de me libérer de cet enfer, a-t-elle confié. Je ne souhaite pas entrer dans les détails. Faites attention les filles, les apparences sont bel et bien trompeuses. Maintenant j’ai une vie à vivre. PS: Je compte quand même récupérer mes affaires via une tierce personne et de manière intacte». Reste à savoir si, par la suite, la Française de 31 ans s’exprimera davantage sur cette nouvelle séparation.