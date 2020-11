Que va devenir Ivanka Trump?«Elle a voulu le beurre et l’argent du beurre»

Et maintenant? Très en vue tout au long du mandat présidentiel de son père, dont elle était la conseillère principale, Ivanka Trump se retrouve face à une page blanche. Les spéculations vont bon train quant à l’avenir de la trentenaire, très discrète ces derniers jours sur les réseaux sociaux, contrairement à ses frères Donald Jr et Eric.

Des rumeurs de scission au sein du clan Trump se font de plus en plus insistantes. Selon CNN , le mari d’Ivanka –Jared Kushner – et Melania Trump tentent de convaincre Donald Trump de reconnaître sa défaite. De leur côté, Eric et Donald Trump Jr encouragent leur père à se battre jusqu’au bout. On ne sait pas trop où se situe Ivanka au milieu de ces tensions. Est-elle en train de se préparer une porte de sortie?

Un retour dans la mode improbable

Une émission de téléréalité?

La jeune femme a cependant peu de risques de se retrouver sur la paille. Selon le magazine «OK!» , la famille Trump croule sous les propositions de producteurs de téléréalité, et tout particulièrement Ivanka. «Il ne faut pas oublier que la téléréalité a fait de cette famille une superstar. C’est leur apparition dans «The Celebrity Apprentice» aux côtés de leur père, qui a fait d’Ivanka, de Donald Jr et d’Eric des stars de la télévision aux heures de grande écoute. Le retour des enfants à la télé-réalité ne serait pas une surprise», estime une source spécialisée dans le monde de la télévision.

Lucides, Ivanka et son mari semblent en tout cas avoir compris qu’ils n’étaient plus les bienvenus au sein de leur cercle d’amis de l’élite de Manhattan. «Ils ont essayé d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Rester amis avec leurs connaissances à New York et avoir Trump. Avec les années, ils ont compris que c’était impossible», explique une source au «Financial Times». Une candidature à la présidentielle 2024 reste envisageable, même s’il est pour l’heure plus probable que Donald Trump lui-même retente sa chance.