États-Unis : Elle abandonne son fils dans la nature et l’écrase avec sa voiture

Une jeune femme de 29 ans a été mise en examen pour le meurtre de son enfant de 6 ans, survenu vendredi dans un parc de l’Indiana.

Des équipes de recherche et de secours de l’Indiana tentent de retrouver le corps de James Hutchinson, un petit garçon de 6 ans tué par sa mère. Les autorités ont rapidement senti que quelque chose ne tournait pas rond quand Brittany Gosney et son petit ami sont venus signaler la disparition de l’enfant dimanche. Si les deux individus ont fourni la même description des vêtements que portait James, leurs versions des faits divergeaient. Le couple a fini par avouer que l’écolier était mort.

Vendredi, Brittany Gosney a emmené James ainsi que sa sœur et son frère aînés dans un parc du comté de Preble. La jeune femme de 29 ans avait l’intention d’abandonner son plus jeune fils à cet endroit, mais l’on ignore ce qu’elle comptait faire de ses deux autres enfants. Ils n’ont pas été blessés. À un moment donné, James a tenté de remonter dans la voiture alors que sa mère était en train de partir. Brittany Gosney a appuyé sur l’accélérateur, entraînant son fils avec elle. En revenant sur les lieux une trentaine de minutes plus tard, l’Américaine a retrouvé James mort sur le parking.

«Cette histoire a touché mon âme et mon cœur»

La mère de famille a pris le corps de la victime dans sa voiture, où se trouvaient ses deux autres enfants, et a conduit jusqu’au domicile qu’elle partageait avec son petit ami James Hamilton. Le couple a attendu le lendemain matin pour charger à nouveau le cadavre de l’enfant dans la voiture et s’en débarrasser dans une rivière. «La plupart de mes enfants sont bien plus âgés, mais cette histoire a touché mon âme et mon cœur. C’est déchirant», a réagi David Birk, chef de la police de Middletown.