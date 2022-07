États-Unis : Elle abat sa rivale amoureuse puis tente de changer d’apparence

Une prof de yoga a été arrêtée fin juin au Costa Rica, près de deux mois après avoir tué l’ex-copine de son compagnon. Elle avait commencé à se transformer physiquement.

Cette même personne dit avoir vu la trentenaire avec des bandages sur le nez. Lors de son arrestation, ses cheveux étaient par ailleurs plus foncés et plus courts. La police texane n’a pas caché son soulagement après l’interpellation de Kaitlin Armstrong. La prof de yoga envisageait de se faire tatouer pour modifier davantage son apparence, ce qui aurait encore compliqué la tâche des autorités. «Nous sommes soulagés de savoir que cette période d’incertitude est maintenant derrière nous et nous faisons confiance à la justice», a réagi la famille de la victime dans un communiqué.