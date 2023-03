États-Unis: Elle abat son mari en direct sur Facebook

Jeremy et Kadejah étaient parents de quatre enfants. Facebook

Les internautes qui suivaient en direct une vidéo retransmise par Kadejah Brown ont assisté à une scène dramatique, samedi matin. Depuis son domicile de Columbus (Mississippi), la jeune femme de 28 ans se met à filmer alors qu’elle est en pleine conversation avec sa mère. Kadejah se plaint de son mari, à qui elle reproche de n’être jamais à la maison et de ne pas l’aider avec leurs enfants, qui seraient au nombre de quatre. Jeremy finit par rentrer, mais il est au téléphone.

L’Américaine continue de filmer et interpelle son mari, essayant de lui arracher l’appareil. «Ne me touche pas, je vais appeler la police pour ça», lui lance alors l’homme de 28 ans. Kadejah se montre de plus en plus agressive, et sa mère s’en mêle à son tour. «C’est ta famille, tu es censé être là pour aider, pour t’occuper des enfants», lance-t-elle à son beau-fils. La tension n’en finit pas de monter au sein du couple. Le téléphone que Kadejah utilise pour filmer se retrouve par terre, et l’écran devient noir.

On peut alors entendre la mère de Kadejah encourager le couple à se parler, mais une seconde plus tard un coup de feu retentit, suivi instantanément de hurlements horrifiés. «Oh merde, je ne veux pas aller en prison», s’écrie alors Kadejah, qui vient d’abattre son mari. Le chaos s’installe dans la pièce, entre les pleurs d’un enfant, les cris paniqués de la belle-mère de la victime et la sidération de la mère de famille. «Je veux papa», sanglote une petite voix. «Ton papa est mort!» répond Kadejah en hurlant, avant de crier à l’aide.

«Le coup est parti! Je ne savais pas qu’il était chargé! Jeremy, non! Je suis désolée, chéri», sanglote-t-elle. La mère de famille a été arrêtée sur les lieux du drame et incarcérée, rapporte WTOC. Selon le shérif du comté de Lowndes, la police était déjà intervenue plusieurs fois au domicile des Brown pour des faits de violences conjugales. «Il s’agit d’un meurtre tragique et insensé. Nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime», a ajouté Eddie Hawkins.