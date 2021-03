États-Unis : Elle abusait des copains de sa fille de 11 ans lors de pyjama-parties

Une Américaine de 38 ans agressait sexuellement deux enfants de 12 et 13 ans lorsqu’ils venaient faire la fête et dormir chez sa fille. Elle risque la prison à perpétuité.

En plus d’agresser sexuellement ces deux garçons alors âgés de 12 et 13 ans, la trentenaire leur donnait des bonbons à la marijuana et leur ordonnait de ne rien dire à personne. Lors d’une audience préalable au procès organisée en 2019, la propre fille de l’accusée avait expliqué que sa mère servait des cocktails et organisait des jeux à boire lors de ces soirées.