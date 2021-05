Fribourg - Elle abuse de sa fille pour faire plaisir à son amant

La génitrice utilisait son téléphone pour filmer et envoyer les vidéos (photo prétexte)

«Les faits sont abominables. Même si elle n’intègre pas encore la gravité des actes de sa mère, un jour elle comprendra. Sa vie d’adolescente et de jeune femme risque d’être extrêmement compliquée», estime l’avocate d’une fillette, âgée aujourd’hui de 7 ans. Les exactions qu’elle a subies remontent à 2018. Durant plus de trois mois, sa mère a perpétré sur elle et avec elle toutes sortes d’actes sexuels, à l’exception de la pénétration.