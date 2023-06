Royaume-Uni: Elle abuse durant 3 mois d’une jeune myope qui la prenait pour un garçon

Georgia Bilham ne retirait jamais ses habits et profitait de la sévère myopie de sa victime.

Deux semaines après la condamnation d’une quinquagénaire qui s’était fait passer pour un homme auprès de sa compagne, la justice britannique est occupée cette semaine par une affaire similaire. Georgia Bilham, 21 ans, est jugée devant la Cour de la Couronne de Chester (centre de l’Angleterre) pour neuf chefs d’accusation d’agression sexuelle et huit chefs d’accusation de pénétration. La Britannique est accusée d’avoir eu de multiples rapports sexuels avec une jeune femme, à qui elle a fait croire qu’elle était un garçon.

Tout a commencé en 2017. Georgia a créé un faux compte Snapchat sous le nom de «George Parry», utilisant comme photo de profil une image de dessin animé d’un homme blond aux cheveux courts. La Britannique a alors commencé à échanger des messages avec Anna*. Ce n’est que 4 ans plus tard que les protagonistes ont fini par se rencontrer, en mai 2021. Elles ont eu des rapports sexuels dans la voiture de «George» ainsi qu’à son domicile. À chaque fois, la jeune femme se démenait pour cacher sa véritable identité, cachant ses longs cheveux sous un capuchon et exigeant de sa partenaire qu’elle retire ses lunettes de vue.

«Quasiment aveugle» sans ses lunettes

La victime souffre en effet d’une sérieuse myopie: sans ses lunettes, elle est «quasiment aveugle», a-t-on expliqué au tribunal. «George» pratiquait souvent du sexe oral sur Anna mais ne la laissait jamais lui retirer ses boxers. «Il» lui a expliqué être complexé par une cicatrice datant de la période où «il» fréquentait un gang de criminels albanais. «Il ne me laissait jamais le toucher. Je voulais le laisser aller à son rythme», a témoigné la victime, qui pensait que «George» était encore traumatisé par une hypothétique agression sexuelle. Même en plein été, Georgia ne quittait pas ses vêtements lors de ses rencontres avec Anna, raconte «Metro» .

C’est finalement la propre mère de la victime qui lui a ouvert les yeux, après avoir rencontré «George» et réalisé qu’il s’agissait d’une femme. À la question de savoir si elle aurait laissé Georgia la toucher en sachant qu’elle était une femme, Anna a répondu: «Non, cela me rend malade. Je ne suis pas gay.» En août 2021, la jeune femme a alerté la police, qui a procédé à l’arrestation de la Britannique. Lors de son interrogatoire, Georgia a gardé le silence. Durant ce procès, la défense va tenter de remettre en cause le fait que la victime ignorait tout du véritable genre de «George».