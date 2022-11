Elle accepte ses cheveux grâce à son rôle dans «Black Panther»

«J’ai grandi avec l’idée que les cheveux raides étaient plus jolis et, malheureusement, j’ai défrisé les miens quand j’étais enfant et ils en ont souffert», déplore Letitia Wright dans une interview accordée au «Glamour» britannique à l’occasion de la sortie du deuxième volet de la franchise Marvel «Black Panther: Wakanda Forever».