États-Unis : Elle accouche d’un bébé prématuré, l’hôpital lui réclame 550'000 dollars

À cause d’une erreur administrative, une jeune maman a reçu une facture exorbitante de l’établissement où elle avait donné naissance à son fils en novembre 2020.

Le bébé a été conduit d’urgence aux soins intensifs néonataux. Son état de santé était préoccupant, et sa maman a vécu plusieurs semaines d’angoisse. Après deux mois dans ce service, l’enfant a finalement pu quitter l’hôpital en bonne santé. Un peu moins d’un an plus tard, Bisi Bennett a reçu cette lettre effarante. Le comble, c’est que la jeune maman travaillait dans les assurances et disposait bel et bien d’une couverture maladie. De plus, l’hôpital en question faisant partie du réseau de son assurance.