Myriam Abel accuse Loana d'avoir volé sa chanson

«Comme je t’aime» : Elle accuse: «Loana m'a volé ma chanson»

Myriam Abel, gagnante de la Nouvelle Star en 2005, a confié que la chanson qui a catapulté la star du Loft dans les charts, était à l'origine un de ses titres.

Elle explique que le producteur de Loana, Alain Williams, était son ancien producteur quand elle est montée à Paris, qu'il lui a fait enregistrer ce titre - une reprise de «First be a woman» chantée par Gloria Gaynor: «J'ai fait un plateau télé avec, j'ai fait de la promo, j'ai fait une émission avec Pascal Sevran (...) avec la chanson que Loana m'a volée, c'était ma chanson». Et de poursuivre, «le jour où elle a gagné le Loft, ils lui ont donnée».

Et si vous tendez l'oreille, «sur son disque ils ont gardé ma voix, ils ont un tout petit peu baissé, on entend les impulsions, les gens qui connaissent ma voix entendent ma voix derrière». Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte? «Ma voix a été tellement bien trafiquée que je n'ai pas pu me défendre (...) mon avocat m'a dit: "Myriam ça ne sert à rien, ils ont tellement baissé ta voix"».