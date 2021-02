«Metoo» en France : Elle accuse «PPDA» de viols, une enquête ouverte

Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête pour viols à la suite d’une plainte déposée par une écrivaine et chroniqueuse, rapporte «Le Parisien».

Selon le quotidien Le Parisien, qui a révélé l’affaire, la plainte émane d’une écrivaine, Florence Porcel, qui reproche au journaliste et romancier de 73 ans un rapport sexuel non consenti en 2004, et de lui avoir imposé une fellation en 2009.