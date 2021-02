L'ancien présentateur vedette du JT de TF1 Patrick Poivre d'Arvor voit également ressurgir une affaire de violences sexuelles. D'après une information révélée par le journal Le Parisien , une enquête pour viols vise le journaliste français de 73 ans, à la suite du dépôt de plainte de l'écrivaine et chroniqueuse audiovisuelle Florence Porcel. L'article évoque «une fellation sans protection par la force» il y a 12 ans, mais également un autre rapport forcé, quatre ans auparavant, dans les coulisses du journal télévisé.

Alors âgée de 21 ans, la jeune femme se remettait d'une tumeur au cerveau et était encore vierge, selon les informations relayées. Un contexte particulièrement lugubre qui devrait donner encore plus de retentissements à l'affaire. Connu pour être, un «homme à femmes», «PPDA» n'avait jusqu'alors jamais été mis en cause dans une affaire de mœurs.