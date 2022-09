Afghanistan : Elle accuse un taliban de l’avoir violée et épousée de force

La femme de 25 ans, qui se présente sous le simple prénom d’Elaha, explique avoir été agressée sexuellement par Saeed Khosty, un ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur. Saeed Khosty a nié les accusations d’agression, affirmant qu’il avait divorcé d’Elaha, après un «mariage consenti». Les accusations et leurs démentis sont diffusés et partagés des milliers de fois sur les médias sociaux en Afghanistan, où il est rare que des détails aussi personnels soient diffusés publiquement.

«J’ai été battue. J’ai été violée»

«J’ai essayé de la corriger par des discussions»

On ignore d’où Elaha a posté cette vidéo et où elle se trouve actuellement. «Elle avait quelques problèmes concernant ses croyances et sa foi. J’ai essayé de la corriger par des discussions et des conseils, mais cela n’a pas fonctionné», s’est défendu le haut responsable taliban, dans une déclaration publiée sur Twitter. «Je ne l’ai pas battue, mais en utilisant mes droits islamiques, j’ai divorcé. Je regrette mon mariage avec elle, contracté hâtivement», a-t-il poursuivi.