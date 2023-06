Vaud: il a sauvé une vie, mais il est le seul à s’être arrêté

Miguel da Mata a certainement sauvé la vie de Chloé*, une jeune femme poignardée par son petit copain, en octobre 2021. C’est lui qui avait alerté les secours lorsqu’il avait découvert la victime agonisant dans son véhicule, au milieu de la route. Ses réflexes et la rapide intervention de la police et des ambulanciers ont été décisifs. «Je m’en souviens comme si c’était hier. Lorsque je me suis arrêté, je n’avais pas conscience de la gravité de son cas. J’ai juste pensé qu’elle avait fait un malaise et je lui ai parlé. Je n’avais pas fait attention au sang. C’est seulement lorsqu’un policier m’a dit qu’elle avait été presque égorgée que je me suis rendu compte de son état», raconte le quadragénaire.