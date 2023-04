Neuchâtel: Elle annulait ses achats après avoir emporté la marchandise

Le stratagème était aussi simple que redoutable. Une habitante de Neuchâtel faisait ses courses à la Migros au moyen de l’app SubitoGo. Mais une fois sortie du magasin, la trentenaire annulait tout ou partie de ses achats via l’écran de son smartphone. Ce petit manège a duré presque une année. Il a permis à la cliente malhonnête de voler pour pas moins de 21’475 francs de marchandises.

La justice neuchâteloise l’a toutefois rattrapée. La Portugaise a été condamnée par ordonnance pénale à 100 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. Elle devra toutefois s’acquitter d’une amende de 600 francs et payer les frais de la cause, arrêtés à 550 francs. Une compatriote qui utilisait la même combine a également été sanctionnée. Elle avait dérobé pour 5694 francs d’articles sur une durée de quatre mois. Elle a écopé de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis, ainsi que 1050 francs en amende et frais.