Nabilla Vergara appelle à voter: tollé

Nabilla Vergara : Elle appelle à voter à la présidentielle: tollé

Les internautes n’ont pas apprécié que Nabilla, exilée à Dubaï, incite ses fans à voter pour le premier tour de l’élection présidentielle française, le 10 avril 2022.

De nombreux internautes ont en effet affirmé que Nabilla, étant résidente de Dubaï, n’avait pas à motiver ses fans à voter. «L’autre, elle quitte la France pour pas assumer ses responsabilités et ça vient nous dire de voter! De plus en plus hallucinants ces influenceurs», «Elle vit à Dubaï et elle vient nous donner des conseils pour les élections! Mêle-toi de tes oignons!», peut-on lire en réponse au tweet de la Franco-Genevoise. Face à la polémique, Nabilla a tenu à préciser: «Le problème n’est pas d’habiter à l’étranger. J’ai vécu en France jusqu’à mes 12 ans. Ensuite, j’ai habité la Suisse avec mes parents pour leur travails respectifs, puis l’Angleterre, puis les Émirats. Mon but étant de sensibiliser mon audience à le faire».